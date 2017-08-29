Украина выбрала фильм, который поедет завоевывать "Оскар"

29.08.17 16:35Сколько просмотров этой статьи70Сколько комментариев этой статьи0

Украинский Оскаровский комитет принял решение о том, какой фильм будет представлять нашу страну на премию Американской киноакадемии "Оскар". Об этом сообщили в пресс-службе комитета

В итоге от Украины на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" будет претендовать лента "Уровень черного". Режиссером фильма является Валентин Васянович, которій участвовал в создании одной из наиболее успешных картин украинского кино "Племя".

Теперь фильм должна включить в длинный список национальных номинантов Американская киноакадемия. По результатам работы жюри из длинного списка (около 80 фильмов) сформируют короткий (шорт-лист), куда войдет девять фильмов. Затем будет сформирована окончательная пятерка номинантов, из которых уже будут выбирать победителя в категории "Лучший иностранный фильм".

Фильм - это история об одиночестве, которое живет в большом городе. Костя, свадебный фотограф, тоже в нем живет. На пороге 50-летия герой понимает, что все, что он любил и к чему был привязан, отходит навсегда. Хотя таких вещей в его жизни не так уж и много: парализованный после инсульта отец, подруга - стилист свадебного журнала, старый кот, слайды, на которых он молод и счастлив. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье. Для него это обычная рутина.

Украинский Оскаровский комитет выбирал среди восьми фильмов, которые попали в шорт-лист: драмы "Война химер", "Живая", "Сломя голову", "Червоный", "Чужая молитва", комедия "Dzidzio Контрабас" и мультфильм "Никита Кожемяка".

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