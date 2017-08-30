Масштабный оползень под Одессой сняли с дрона

Люди винят в оползне местную власть

Оползень, который случился в Фонтанке Одесской области, показали с высоты птичьего полета. Ролик и фото опубликовала Думская.

По словам местных жителей, пару дней назад на месте обвала было видно несколько трещин. "Пару дней назад появилось несколько трещин, а вчера днем начало понемногу ползти. На глаз это не заметно, но если раз в полчаса подходить, было видно, как склон скользит вниз", – рассказали они.

Люди винят в бедствии власть, которая ничего не делают для укрепления оползнеопасного склона, а также арендаторов земли под склоном.