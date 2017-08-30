16.08.17 19:103420
Масштабный оползень под Одессой сняли с дрона
|30.08.17 14:50
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Люди винят в оползне местную власть
Люди винят в оползне местную власть
Оползень, который случился в Фонтанке Одесской области, показали с высоты птичьего полета. Ролик и фото опубликовала Думская.
По словам местных жителей, пару дней назад на месте обвала было видно несколько трещин. "Пару дней назад появилось несколько трещин, а вчера днем начало понемногу ползти. На глаз это не заметно, но если раз в полчаса подходить, было видно, как склон скользит вниз", – рассказали они.
Люди винят в бедствии власть, которая ничего не делают для укрепления оползнеопасного склона, а также арендаторов земли под склоном.