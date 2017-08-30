Николаевцам подготовили насыщенную культурную программу на сентябрь

В сентябре, помимо Дня города, николаевцев ожидают и другие культурные мероприятия.

Какие именно, рассказали в городском управлении культуры и охраны культурного наследия на странице в «Фейбук», передает «Интернет-издание Мой Город».

В субботу, 2 сентября, в 17:00 состоится ХІІ традиционный городской фестиваль «Песни старого яхт-клуба» . Место проведения: сценическая площадка у здания Яхт-клуба. В пятницу, 8 сентября, в 15:00 откроют выставку живописи украинских художников ко Дню города «Золотой Буг» (выставочный зал Николаевского городского дворца культуры и искусств, ул. Никольская, 54, вход с ул. Соборной).

15 сентября в 15:00 состоится торжественная сессия Николаевского горсовета ко Дню города (Николаевский академический художественный русский драматический театр, ул. Адмиральская, 25). В 16:00 — торжественный прием городского головы по случаю 228 годовщины основания города Николаева (городской сквер Николаевского академического художественного русдрамтеатра, ул. Адмиральская, 25).

В субботу 16 сентября в 11:00 — торжественная церемония официального открытия Дня города «Город мой солнечный» (Соборная площадь). В 19:00 — праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города и звезд украинской эстрады (перекресток: ул. Адмиральская — ул. Лягина).

27 сентября в 15:00 — торжественное открытие библиотеки-филиала № 10 ЦБС для взрослых после капитального ремонта и по случаю присвоения ей имени почетного гражданина Николаева Владимира Крисенко (проул. 4-й Прибугский, 35).

28 сентября в 11:00 проведут флешмоб «Проспект читающих людей» ко Всеукраинскому дню библиотек (Центральная городская библиотека для детей имени Шуры Кобера и Вити Хоменко, пр. Центральный, 173).

Полный список мероприятий ко Дню города станет известен позже.