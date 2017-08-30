СМИ: У принцев Уильяма и Гарри есть старшая сестра

30.08.17 20:13Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Девушка живет в США и имеет право на трон, заявляют таблоиды.

У принцев Уильяма и Гарри есть старшая сестра Сара, которая проживает в США. Генетически она является отпрыском королевских кровей и претендует на трон, сообщает специализированный портал GALA, повествующий о жизни звезд.

По данным немецких СМИ, сестра обоих принцев была зачата искусственно. В 1981 году по настоянию королевы Елизаветы II были проведены клинические исследования, чтобы убедиться, может ли Диана рожать детей. По инструкции, яйцеклетки, оплодотворенные принцем Чарльзом, следовало уничтожить.

Однако вместо этого врач, который проводил испытания, провел искусственное оплодотворение своей жены.

Якобы семья медика позднее стала получать угрозы и в этой связи выехала в США. Первым об этой мистической истории рассказал американский журнал Globe. Утверждается, что с Сарой во время поездки по Америке виделись принцесса Кейт и принц Уильям, который признал в американке свою сестру.

Позднее принц Чарльз также встречался с биологической дочерью в Кентукки, которая предложила провести тест ДНК на отцовство. Тем не менее никто из членов королевской семьи официально в отношении Сары не высказывался. Со своей стороны, таинственная дочь никогда не появляется на общественных мероприятиях и не заявляет о праве на трон.

Между тем Букингемский дворец признал проведение в 1981 году клинического теста Дианы, однако каких-либо других пикантных подробностей в этой связи не сообщалось.

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Среда, 30.08.2017

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