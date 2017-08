Ди Каприо пожертвовал $1 млн в помощь жертвам урагана Харви Специальный фонд учредила крупнейшая в мире некоммерческая организация United Way Worldwide. Благотворительный фонд актера Леонардо Ди Каприо перевел около $1 млн долларов недавно созданному фонду помощи жертвам урагана Харви United Way Harvey Recovery Fund, сообщает Associated Press. "Мы невероятно благодарны Леонардо Ди Каприо и его фонду за щедрость, – сказал глава United Way Брайан Галлахер. – Чтобы ответить на удар Харви, от каждого из нас требуется все, на что он способен – и это пожертвование тому пример". Фонд для сбора средств на восстановление пострадавших от стихии регионов учредила крупнейшая в мире некоммерческая организация United Way Worldwide. Убытки от урагана Харви могут достигнуть рекорда, дойдя до отметки 160 млрд долларов, что равняется примерно одному проценту ВВП США. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама