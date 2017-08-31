Ди Каприо пожертвовал $1 млн в помощь жертвам урагана Харви

Специальный фонд учредила крупнейшая в мире некоммерческая организация United Way Worldwide.

Благотворительный фонд актера Леонардо Ди Каприо перевел около $1 млн долларов недавно созданному фонду помощи жертвам урагана Харви United Way Harvey Recovery Fund, сообщает Associated Press.

"Мы невероятно благодарны Леонардо Ди Каприо и его фонду за щедрость, – сказал глава United Way Брайан Галлахер. – Чтобы ответить на удар Харви, от каждого из нас требуется все, на что он способен – и это пожертвование тому пример".

Фонд для сбора средств на восстановление пострадавших от стихии регионов учредила крупнейшая в мире некоммерческая организация United Way Worldwide.

Убытки от урагана Харви могут достигнуть рекорда, дойдя до отметки 160 млрд долларов, что равняется примерно одному проценту ВВП США.