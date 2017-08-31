Во Вьетнаме открыли самый большой зоопарк с отелем

В Северном Вьетнаме открылся самый крупный в стране и во всем регионе зоопарк.

Он носит название Muong Thanh Safari Land, сообщает министерство туризма Вьетнама.

Зоопарк занимает общую площадь более 60 га. Это самый центр экологического района провинции Нгеан — Мунг Тхань Диен Лам, в 60 км к северу от города Винь.

В первую очередь в зоопарке собрали редких животных, которые водятся во Вьетнаме. Но кроме них тут можно увидеть около 60 видов зверей из разных уголков мира. В том числе носорогов, львов, белых тигров, гиен, бегемотов, медведей, обезьян, крокодилов.

Некоторых обитателей парка, например, лошадей, слонов, жирафов, осликов туристы могут кормить. Но только специальным кормом.

Благодаря особому формату зоопарка, скорее напоминающему заповедник, большинство животных здесь хорошо размножаются и растут. В ближайшее время парк планирует увеличить популяцию и число представленных видов.

Особенностью парка является и то, что тут можно остановиться на ночь. Рядом находится 5-звездочный отель, развлекательный парк, магазины и кафе. А на территории парка расположены минеральные грязевые источники Suoi Tien.

Время работы зоопарка: с 6:00 до 18:00 (летом); 7:00 — 17:00 (зимой).

Тариф: взрослый: VND70,000/чел; дети: VND50,000/чел.