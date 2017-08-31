Ленинград снял клип с футболистом и журналистом Группа выпустила видео на песню "Ч.П.Х." Группа "Ленинград" выпустила клип на песню "Ч.П.Х." В клипе помимо солиста группы Сергея Шнурова снялись футболист Александр Кержаков, журналист Александр Невзоров, рэперы Pharaoh и ST. Действие клипа разворачивается в одном из баров Санкт-Петербурга. Героиня, которая оказалась "здесь проездом из Москвы и сразу в Ниццу", заказывает шампанское, а в ответ Шнур поднимается на сцену и поет. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама