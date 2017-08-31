Ленинград снял клип с футболистом и журналистом

31.08.17 19:48Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

Группа выпустила видео на песню "Ч.П.Х."

Группа "Ленинград" выпустила клип на песню "Ч.П.Х." В клипе помимо солиста группы Сергея Шнурова снялись футболист Александр Кержаков, журналист Александр Невзоров, рэперы Pharaoh и ST.

Действие клипа разворачивается в одном из баров Санкт-Петербурга. Героиня, которая оказалась "здесь проездом из Москвы и сразу в Ниццу", заказывает шампанское, а в ответ Шнур поднимается на сцену и поет.

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Четверг, 31.08.2017

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