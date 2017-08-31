Шутка дня: украинцы назвали имя следующего президента

Такого никто не ожидал.

Украинцы считают, что персонаж из культового сериала "Игра престолов" Тирион Ланистер мог бы стать отличным президентом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Depo.ua.

Как видно из результатов опроса, подавляющее количество голосов было отдано за Тириона. Догоняет его Джон Сноу (который еще не знает, что он не Сноу), за ним - мать драконов, королева андалов, ройнаров и первых людей, кхалиси травяного моря, разрушительница оков, неопалимая и бурерожденная Дейнерис из дома Таргариенов, первая своего имени.

Интересно, что кое-кто голосовал и за главного отрицательного персонажа теле-саги Короля Ночи. А вот бывший предатель Теон имеет на "президентской гонке" худший результат.

27 августа закончился 7 сезон сериала "Игра престолов". Создатели "Игры престолов" разобрали финальный эпизод 7 сезона.

Впоследствии стало известно, что поклонникам сериала "Игра престолов", который по произведению "Песнь льда и пламени" снимает телеканал HBO, придется набраться терпения, поскольку, вероятнее всего, финальный сезон шоу не выйдет в 2018 году, как считалось ранее.