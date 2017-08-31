В Великобритании слепой мужчина обвиняется в просмотре детской порнографии

В суде Великобритании рассматривается дело слепого британца. В магистратском суде Блэкпула состоялось слушание – 44-летнего Эндрю Шоу обвиняют в скачивании и просмотре детского порно. Предположительно, Эндрю скачал 71 порнографических снимка с участием несовершеннолетних.

В здание суда обвиняемый прибыл с собакой-поводырем. Его сопровождала супруга, которая также была слепа. Адвокаты Шоу утверждают, что мужчина не мог различить материалы с детской порнографией. Мужчина полностью ослеп на один глаз, а вторым он может различать только очертания.

«Проблемы со зрением делают для него затруднительным определение возраста на тех изображениях, которые он скачивает. Он может думать, что на снимках -16-летние», - заявил адвокат обвиняемого. Как отметили в местных СМИ, эти аргументы показались суду убедительными.

Сейчас защита Шоу добилась того, что британца отпустили под залог. Следующее судебное заседание состоится в сентябре. Заметим, судебный процесс длится около года.