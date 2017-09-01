18.08.17 17:203990
Ани Лорак снова выступит в России
|01.09.17 14:49
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На Новой волне певица исполнит песню Филипа Киркорова.
На Новой волне певица исполнит песню Филипа Киркорова.
Украинская певица Ани Лорак выступит на российском музыкальном фестивале Новая волна с песней Филиппа Киркорова. Об этом свидетельствует ролик, опубликован в ее Instagram.
Судя по видео, Ани Лорак поет песню Киркорова "Иллюзия".
"А кто это у нас любит подглядывать за рабочим процессом создания номеров? #Новаяволна", –говорится в подписи к ролику.