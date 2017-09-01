Ани Лорак снова выступит в России

На Новой волне певица исполнит песню Филипа Киркорова.

Украинская певица Ани Лорак выступит на российском музыкальном фестивале Новая волна с песней Филиппа Киркорова. Об этом свидетельствует ролик, опубликован в ее Instagram.

Судя по видео, Ани Лорак поет песню Киркорова "Иллюзия".

"А кто это у нас любит подглядывать за рабочим процессом создания номеров? #Новаяволна", –говорится в подписи к ролику.