Ани Лорак снова выступит в России

01.09.17 14:49Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

На Новой волне певица исполнит песню Филипа Киркорова.

Украинская певица Ани Лорак выступит на российском музыкальном фестивале Новая волна с песней Филиппа Киркорова. Об этом свидетельствует ролик, опубликован в ее Instagram.

Судя по видео, Ани Лорак поет песню Киркорова "Иллюзия".

"А кто это у нас любит подглядывать за рабочим процессом создания номеров? #Новаяволна", –говорится в подписи к ролику.

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