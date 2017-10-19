Телеком-оператор Vega запускает в Киеве и Одессе новую технологию

19.10.17 16:54Сколько просмотров этой статьи282Сколько комментариев этой статьи0

18 октября 2017. Национальный телеком-оператор Vega начал подключение клиентов к интернету на скорости до 1 Гбит/сек.

При строительстве новых интернет-зон используется технология GPON. Именно она станет основой дальнейшей модернизации сетей Vega, передает Сегодня.

Для пилота телеком-оператор выбрал участки в центре Киева и Одессы. Здесь расположены медные сети компании, к которой клиенты подключены по технологии ADSL. Замена существующих коммуникаций на оптоволокно позволит увеличить скорость подключения к интернету в 40 раз. При этом стоимость услуги будет аналогична стандартной цене на подключение к интернету на скорости до 100 Мбит/сек. Стоимость перевода одного клиента с устаревшей технологии на инновационную – около 70 долларов.

"Внедрение технологии GPON – это наш ответ на вызов цифровой трансформации, которая интенсивно набирает обороты в Украине, ­– заявил генеральный директор Vega Мурат Чинар. – Увеличение числа девайсов IoT, рост числа интернет-пользователей, увеличение объемов видео и IP-трафика ­– эти изменения требуют принципиально новых скоростей. А это возможно благодаря двум составляющим – развитию телеком-сетей и появлению новых решений для последней мили".

Технология GPON обладает рядом преимуществ, которые приведут к ее широкому распространению уже в ближайшем будущем.

Высокая скорость. При скорости до 1 Гбит/с, которую способен развивать GPON, фильм в Full HD качестве скачивается примерно за 3 минуты, а фильм в формате Ultra HD (4K) – меньше 10 минут.

Мультисервис. Технология, с которой пользователь может получить интернет, телевидение, телефонию, видеонаблюдение, управление "Умным домом" и т.д. при подключении к одному роутеру.

Безопасность. При передаче информации осуществляется шифрование данных. Минимализм. Проведение этой технологии требует незначительного вмешательства в конструкцию здания и помещения. Поскольку пилоты реализуются в исторических районах Киева и Одессы, где часть зданий – памятники архитектур, – важно их не повредить. Стабильность и резистентность. Новая сеть не подвержена влиянию факторов, которые негативно сказываются на качестве подключения медной сети: окисление металла и снижение со временем параметров качества услуги, зависимость от электроснабжения промежуточных узлов и т.д.

Еще одно существенное преимущество GPON – возможность увеличить скорость передачи данных до 10 Гбит/сек и выше. Для этого достаточно будет заменить пользовательское оборудование, которое будет также эффективно работать на уже проложенной сети. "По нашим прогнозам, полноценный спрос на GPON, или проще говоря гигабитный интернет, со стороны физлиц появится в Украине через 2-3 года. И мы готовимся к этому, – отмечает директор по стратегии компании Геннадий Горьев. – С другой стороны уже сейчас гигабитный интернет востребован в малом и среднем бизнесе. Самый простой пример – ресторан, где телефония, интернет, ТВ нужны одновременно и персоналу, и посетителям".

GPON – одна из наиболее перспективных технологий доступа к сети интернет во всем мире. Это обуславливает ее стремительное развитие в США, Японии, Корее и ряде европейских государств. Для Украины это относительно новая технология. Но характеристики GPON позволяют прогнозировать быстрое распространение данной технологии уже в ближайшие годы.

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