В Николаеве открылась выставка «Природа Причерноморья»

20.10.17 09:26Сколько просмотров этой статьи295Сколько комментариев этой статьи0

В среду, 18 октября, в выставочном зале городского Дворца культуры и искусств состоялся праздник – открытие выставки «Природа Причерноморья», посвященной Международному дню Чёрного моря.

В первую очередь, дата посвящена сохранению экологии этого почти замкнутого, отделённого от Океана водоёма, куда впадает множество полноводных рек. Участники природоохранного движения по всему миру и николаевские активисты любым способом привлекают внимание общественности к вопросу о заботе сынов Земли о Чёрном море.

Традиционно, в этот день художники и фотографы Николаева, совместно с общественными организациями, представляют горожанам потрясающие, порой непредсказуемые, экспонаты. Организаторами мероприятия, проходящего в городе двенадцатый год подряд, выступили: благотворительный фонд «Индиго» во главе с Ольгой Криницкой, комиссия «Спорт и окружающая среда», региональное отделение Национального Олимпийского Комитета Украины в Николаевской области, передает Новостной Николаев.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, Управление молодёжной политики Николаева, городской Дворец культуры и искусств, Управление театров по вопросам культуры и Федерация аматорских поддержали активных борцов за чистоту родного края.

Почётные гости, в числе которых Андрей Палько и Олег Соколик, в своих обращениях акцентировали внимание публики на важности работы художников, которые видят мир по-иному, и необходимости объединения горожан в решении вопроса о разнообразии и качестве проведения досуга в городе. «Сейчас Николаевская область презентует свой туристический продукт на Международном львовском форуме. Мы показываем нечто похожее на то, что изображено на фотографиях здесь и рассказываем о том, насколько Николаевщина перспективна в туристическом плане», - добавил Олег Соколик, начальник управления молодёжной политики Николаевского горсовета.

Все участники выставки, чьи работы были представлены общественности, получили заслуженные награды и аплодисменты гостей.

Студент Николаевского филиала Киевского национального университета культуры, Александр Егоров — ведущий мероприятия, рассказал о происхождении праздника, отмечаемого в шести причерноморских странах: Болгарии, Румынии, России, Турции, Грузии и Украины. День Чёрного моря появился 31 октября 1996 года, когда был подписан «Стратегический план по реабилитации и защите Чёрного моря», одной из задач которого является повышение осведомлённости граждан о защите морской экологической среды.

Несомненно, возникает вопрос: «Недостаточно оповещают или слабо доходит?»

Неизвестно, что сильнее впечатляет людей и вдохновляет на трансформацию собственного «я» на пути в Европу, где чтут чистоту природы своей родины, фотографии запакощенных пляжей и острова мусора на водной глади или девственно чистых берегов. В этот раз на фото и картинах, посвящённых морю, были изображены величественные, умиротворяющие, незахламлённые мусором просторы Причерноморья.

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