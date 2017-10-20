Во Флоренции туристов будут штрафовать за покупку подделок

20.10.17 11:46Сколько просмотров этой статьи258Сколько комментариев этой статьи0

В итальянском городе процветает уличная торговля копиями известных брендов.

С середины ноября во Флоренции начнут штрафовать туристов, которые совершают покупки у уличных торговцев. Об этом пишет местное издание La Republica Florence.

Власти Флоренции намерены в середине ноября подписать новый коммунальный закон, который запрещает покупать что-либо у нелегальных торговцев с улицы. Нарушителям грозят штрафы от 25 до 500 евро.

Под санкции попал абсолютно весь ассортимент "уличной торговли" – зарядные устройства, сувениры, сумки, обувь, цветы, аксессуары и многое другое. На такой шаг местные власти решились после подсчета упущенной выгоды. С начала 2017 года было изъято 130 000 предметов, большая часть из которых является подделками изделий фирменных брендов.

Интересно, что за уличной торговлей будет пристально следить не только полиция в форме, но и блюстители порядка, переодетые в гражданскую одежду. В скором времени власти планируют запустить соответствующую информационную кампанию для туристов на английском языке. Информация о запрете покупок у уличных торговцев появится в гостиницах, ресторанах, магазинах и автобусах.

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