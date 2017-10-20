Трампа заподозрили в использовании клона жены Меланьи

20.10.17 17:45Сколько просмотров этой статьи271Сколько комментариев этой статьи0

Подозрение вызвало лицо, темные очки и нос первой леди.

В сети разгорелся ажиотаж вокруг одного из последних появлений президента США Дональда Трампа с супругой Меланией на телевидении. Зрители утверждают, что в кадре присутствовал двойник первой леди с накладным носом, сообщает Daily Mail.

Подозрение вызвали скрывающие лицо темные очки первой леди, странной формы нос и фраза Трампа, который подчеркнул, что рядом с ним стоит именно Мелания.

"Моя жена, Мелания, которая как раз оказалась здесь, тоже считает, что эта тема [Ирана и финансовых операций] очень важна", – заявил он журналистам, указав рукой на супругу.

Пользователи социальной сети принялись активно обсуждать теорию подмены первой леди, а также публиковать смешные сообщения и тематические картинки.

"Моя жена Мелания, которая "случайно" оказалась прямо тут", – передразнил Трампа один из них.

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