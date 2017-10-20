18.10.17 08:083060
Раскрыта тайна хрустального шара в руке Христа на полотне да Винчи
|20.10.17 18:38
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Писатель заметил, что хрустальный шар в руках Христа не искажает пространство позади себя, что достаточно странно.
Писатель заметил, что хрустальный шар в руках Христа не искажает пространство позади себя, что достаточно странно.
Популярный писатель Уолтер Айзексон в новой биографии Леонардо да Винчи раскрыл необычные свойства хрустального шара, который держит в руках Иисус Христос на портрете "Спаситель мира", пишет The Guardian.
Автор заметил, что хрустальный шар в руках Христа не искажает пространство позади себя, что достаточно странно. Ведь во время написания картины да Винчи уже исследовал оптические иллюзии и преломление света, что подтверждают многочисленные записи и диаграммы в дневнике художника.
"Леонардо решил не изображать хрустальный шар реалистично, потому что посчитал это отвлечением внимания. Или же он попытался таким образом передать чудотворные качества Христа и его шара", — объяснил Айзексон.