Рисунок Трампа продали на аукционе за $16 тысяч

21.10.17 09:23Сколько просмотров этой статьи238Сколько комментариев этой статьи0

В 1995 году этот же рисунок ушел с молотка всего лишь за $100.

Эскиз Эмпайр-Стейт-Билдинг, нарисованный президентом США Дональдом Трампом, продан на аукционе за $16 тысяч.

В аукционном доме Juliens Auctions сообщили, что рисунок черным маркером размерами 12 на 9 дюймов, изображающий один из самых известных небоскребов Нью-Йорка, Трамп сделал в 1995 году в качестве лота для благотворительного аукциона в 1995 году, передает NBC.

Отмечается, что рисунок Трампа был продан за $100 на первом аукционе.

В этот раз, отмечают организаторы, они ожидали продать его за $12 тысяч. Имя покупателя неизвестно. В аукционном доме отметили, что часть выручки от продажи будет пожертвована WHDD-FM, Национальной общественной радиостанции в Коннектикуте.

Похожие новости

18.10.17 11:39Трамп обеднел на 600 млн долларов – СМИ

17.10.17 10:13Трамп надеется, что Хиллари Клинтон будет участвовать в выборах в 2020 году

07.10.17 10:58Трамп решил заменить Тиллерсона – СМИ

13.05.17 13:56Трамп обвинил СМИ в однобоком освещении встречи с Лавровым и Климкиным

05.03.17 08:00Трамп обвинил Обаму в шпионстве

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595520

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама