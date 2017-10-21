18.10.17 08:083060
Рисунок Трампа продали на аукционе за $16 тысяч
|21.10.17 09:23
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В 1995 году этот же рисунок ушел с молотка всего лишь за $100.
В 1995 году этот же рисунок ушел с молотка всего лишь за $100.
Эскиз Эмпайр-Стейт-Билдинг, нарисованный президентом США Дональдом Трампом, продан на аукционе за $16 тысяч.
В аукционном доме Juliens Auctions сообщили, что рисунок черным маркером размерами 12 на 9 дюймов, изображающий один из самых известных небоскребов Нью-Йорка, Трамп сделал в 1995 году в качестве лота для благотворительного аукциона в 1995 году, передает NBC.
Отмечается, что рисунок Трампа был продан за $100 на первом аукционе.
В этот раз, отмечают организаторы, они ожидали продать его за $12 тысяч. Имя покупателя неизвестно. В аукционном доме отметили, что часть выручки от продажи будет пожертвована WHDD-FM, Национальной общественной радиостанции в Коннектикуте.