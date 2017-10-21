Николаевская писательница Ангелина Крихели презентовала свою новую книгу

20 октября в Центральной библиотеке им. М. Л. Кропивницкого николаевская писательница, член национального союза журналистов Украины Ангелина Крихели, представила свою книгу «Профессии: из первых уст». На встречу пришли ученики 10-го класса Николаевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 53.

В этой книге открывается широкий мир профессий. Герои публикаций — люди с профессиональным и жизненным опытом, который поможет узнать скрытые стороны той или иной специальности среди которых и профессия спасателя, передает Николаевские известия.

К мероприятию присоединились представители таких профессий, как: медик, спасатель, полицейский, работник кукольного театра, чтобы из собственных уст поведать о специфике и особенностях своей профессии.

Сотрудники ГСЧС в свою очередь рассказали ученикам старших классов об общественно важной и необходимой профессии пожарного-спасателя и задачах, с которыми они ежедневно сталкиваются и продемонстрировали видеоматериал о деятельности Николаевской Службы спасения, который все посмотрели на одном дыхании.

Специалисты Службы спасения были приятно удивлены количеством интересных вопросов, поступивших от юношей и девушек во время беседы.

В завершение все поделились впечатлениями о том, какими же должны быть представители той или иной профессии и пожелали друг другу сделать в будущем правильный выбор профессии! Источник: