18.10.17 08:083060
В Николаеве «Сказка» объявила конкурс поделок из тыквы
|22.10.17 18:58
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В Николаеве ко дню Хэллоуина детский городок «Сказка» объявил конкурс поделок из тыквы.
В Николаеве ко дню Хэллоуина детский городок «Сказка» объявил конкурс поделок из тыквы.
Об этом говорится на странице «Сказки» в Facebook, передает mycity.mk.ua
Работы принимаются с 25 по 27 октября. Подведение итогов конкурса состоится 28 октября в 17:00 на театрализованном празднике «Веселый шабаш на сказочный Хэллоуин» .
Отметим, что 28 октября в рамках празднования в «Сказке» пройдет конкурс на лучший карнавальный костюм.
Помимо этого, участников «Веселого шабаша» ждут веселые игры, танцы и сказочное фаер-шоу.