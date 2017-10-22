В Николаеве «Сказка» объявила конкурс поделок из тыквы

22.10.17 18:58Сколько просмотров этой статьи242Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве ко дню Хэллоуина детский городок «Сказка» объявил конкурс поделок из тыквы.

Об этом говорится на странице «Сказки» в Facebook, передает mycity.mk.ua

Работы принимаются с 25 по 27 октября. Подведение итогов конкурса состоится 28 октября в 17:00 на театрализованном празднике «Веселый шабаш на сказочный Хэллоуин» .

Отметим, что 28 октября в рамках празднования в «Сказке» пройдет конкурс на лучший карнавальный костюм.

Помимо этого, участников «Веселого шабаша» ждут веселые игры, танцы и сказочное фаер-шоу.

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