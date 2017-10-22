В Николаеве «Сказка» объявила конкурс поделок из тыквы В Николаеве ко дню Хэллоуина детский городок «Сказка» объявил конкурс поделок из тыквы. Об этом говорится на странице «Сказки» в Facebook, передает mycity.mk.ua Работы принимаются с 25 по 27 октября. Подведение итогов конкурса состоится 28 октября в 17:00 на театрализованном празднике «Веселый шабаш на сказочный Хэллоуин» . Отметим, что 28 октября в рамках празднования в «Сказке» пройдет конкурс на лучший карнавальный костюм. Помимо этого, участников «Веселого шабаша» ждут веселые игры, танцы и сказочное фаер-шоу. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама