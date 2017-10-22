Состоялся первый в мире поединок между гигантскими роботами

По итогам двух дуэлей японская команда потерпела поражение.

Недавно в Японии прошел первый в мире бой роботов-гигантов. Поединок был между роботом Mk. III Eagle Prime американской команды MegaBots и Kuratas от японской компании Suidobashi Heavy Industry, пишет Сегодня.

Видео уникального боя обнародовали на канале MegaBotsInc. По итогам двух дуэлей японская команда потерпела поражение.

К слову, о поединке между гигантскими роботами говорят уже два года. Предварительно его планировали провести весной этого года.