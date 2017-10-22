18.10.17 08:083060
Состоялся первый в мире поединок между гигантскими роботами
|22.10.17 20:04
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По итогам двух дуэлей японская команда потерпела поражение.
По итогам двух дуэлей японская команда потерпела поражение.
Недавно в Японии прошел первый в мире бой роботов-гигантов. Поединок был между роботом Mk. III Eagle Prime американской команды MegaBots и Kuratas от японской компании Suidobashi Heavy Industry, пишет Сегодня.
Видео уникального боя обнародовали на канале MegaBotsInc. По итогам двух дуэлей японская команда потерпела поражение.
К слову, о поединке между гигантскими роботами говорят уже два года. Предварительно его планировали провести весной этого года.