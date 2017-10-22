Мелания Трамп подарила музею свое роскошное "инаугурационное" платье

22.10.17 21:00Сколько просмотров этой статьи233Сколько комментариев этой статьи0

Национальный музей американской истории пополнил свою коллекцию платьев первых леди: 47-летняя Мелания Трамп также подарила свое белое платье музею.

Супруга американского президента Дональда Трампа, Мелания Трамп, 20 октября торжественно передала свою белое платье с бала в честь инаугурации ее мужа в президенты США для Национального музея американской истории.

Об этом сообщает 24 Телеканал со ссылкой на Bloomberg.

Национальный музей американской истории пополнил свою коллекцию платьев первых леди: 47-летняя Мелания Трамп также подарила свое белое платье музею.

Как известно, эскиз для этого платья цвета ванили с тонким красным поясом создал дизайнер Эрве Пьер в соавторстве с Меланией.

Собственно, на самом торжественном событии Мелания Трамп и представила сообществу своего дизайнера и рассказала об их работе над нарядом:

До победы на выборах мой муж не был политиком, поэтому после объявления результатов голосования мы все были очень заняты подготовкой новой администрации и изменениями, с которыми столкнулась семья. Бедному Эрве дали всего лишь неделю на создание платья, – отметила Мелания Трамп.

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