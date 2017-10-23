8 секретных возможностей смартфона, о которых почти никто не знает

23.10.17 09:05Сколько просмотров этой статьи241Сколько комментариев этой статьи0

Ни для кого не секрет, что телефоны значительно упрощают нашу жизнь, делая ее мобильнее и удобнее.

Мы пользуемся многими функциями, которые, бесспорно, спасают в различных ситуациях. Однако ваш гаджет, помимо своего главного предназначения, обладает еще многими нераскрытыми возможностями, о которых вы даже не догадывались, передает healthystyle.info

1.Быстрая зарядка

Если телефон разряжен и вам нужно быстро его зарядить, воспользуйтесь функцией авиарежима. Ваш смартфон зарядится в два раза быстрее.

Также экономить заряд батареи помогут темные обои на главном экране, благодаря которым отключится автоматическая подсветка пикселей, и телефон сможет работать без подзарядки намного дольше.

2.Мгновенная очистка текста

Вместо того чтобы медленно удалять сообщение традиционным способом, владельцы айфонов могут просто встряхнуть телефон, и в считанные секунды поле для текста станет абсолютно чистым.

3.Всплывающая реклама

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с надоедливыми всплывающими рекламными окнами в приложениях на телефоне. Если вы не хотите покупать платный контент приложения, существует легкий способ обойти рекламу самому, предварительно поставив смартфон в авиарежим. На время вы сможете забыть о рекламе и спокойно пользоваться необходимой программой.

4.Офлайн-просмотр

Часто бывает, что мы открываем в браузере большую статью или книгу, чтобы прочесть ее позже, а спустя время, оказавшись в поездке либо за городом, обнаруживаем, что все прогруженные страницы пропали из-за плохой мобильной связи. Владельцы андроида могут этого избежать — просто нажмите на значок загрузки, и ваша страница сохранится и откроется даже в офлайн-режиме.

5.Таймер для выключения аудио

У таймера на смартфоне существует весьма удобная функция, которая будет полезна всем любителям послушать музыку или аудиокниги перед сном. Во вкладке «Таймер» выставите необходимое время, а в настройках рингтона выберите графу «Остановить». Теперь можно не бояться оставить смартфон включенным на всю ночь: ваш телефон сам выключит музыку и «уснет».

6.Мобильная мышка для компьютера

Благодаря программам Air Mouse Pro для iOS и Remote Mouse для Android вы можете заменить проводную мышку на мобильную. Основная особенность этого приложения заключается в создании из смартфона полноценного элемента управления для компьютера либо ноутбука.

7.Уровень на вашем телефоне

Все смартфоны уже давно оснащены датчиками, определяющими положение устройства в пространстве. Скачав специальное приложение, вы сможете использовать свой телефон в качестве уровня, который с точностью измерит необходимую поверхность.

8.Улучшение связи

Данная функция окажется полезной для всех обладателей айфонов и поможет улучшить качество связи, если вы находитесь за городом или в любом другом месте, где покрытие вашего оператора слишком слабое. Просто наберите на клавиатуре эту комбинацию символов: *3370#. Это действие активирует на вашем смартфоне режим полноразрядного кодирования, при котором качество связи станет намного лучше. А для отключения режима необходимо набрать следующую комбинацию — #3370#.

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