Приват24 оцифровал дисконтные карты украинцев

«Приватбанк» внедрил в Android приложение «Приват24» инструмент оцифровки дисконтных и накопительных карт торговых сетей. Теперь пользователи приложения могут не носить десятки пластиковых карт в своем кошельке.

Приложение пока доступно только для Android, разработка инструмента под iOS ведется и будет доступна после очередного обновления «Приват24» под эту ОС, сообщает ITECHUA

За первые пять дней работы сервиса в системе зарегистрировали более 30 тыс. дисконтных карт. По словам Олега Серги, заместителя руководителя маркетинга и рекламы «Приватбанка», в приложение «Приват24» можно бесплатно добавить любое количество дисконтных карт со штрихкодом.

«Люди жаждут скидок, но ненавидят дисконтные карты, — объясняет причины запуска сервиса заместитель председателя правления «Приватбанка» Александр Витязь. — Мы не только оцифровали дисконтные карты, но и дали возможность делиться ими с членами семьи и друзьями».

Чтобы добавить дисконтную карту в «Приват24», нужно зайти в раздел «Дисконты», выбрать компанию-поставщика услуг и отсканировать QR или штрих-код дисконтной карты с помощью камеры смартфона. После этого карта будет добавлена в личный список.

Штрих-коды дисконтных карт в «Приват24» без проблем сканируются на соответствующих устройствах в кассах магазинов. Если же некоторые магазины eщё используют устаревшие технологии (лазерные или планшетныe сканеры), номер дисконтной карты клиента на кассе может быть легко введён вручную.

На сегодня в приложении можно добавить дисконтные карты только тех сетей, которые есть в списке. Несмотря на то, что список не охватывает все существующие в Украине сети, в нем есть крупнейшие и он постоянно расширяется.

Агрегатор дисконтных карт был создан в течение двух недель на базе облачной операционной системы Corezoid.

На 1 октября 2015 года приложение «Приват24» было установлено на 4,1 млн смартфонов. По данным банкиров, сегодня Приват24 пользуются каждый второй украинский пользователь iPhone и каждый третий владелец Android устройств.

Отдельно стоит также отметить, что сервис «Дисконты» работает без авторизации в приложении «Приват24».

Сервис «Дисконты» не работает без подключения к интернет. Ряд оцифрованных дисконтных карт крупных сетей сканеры в реальности не принимают.