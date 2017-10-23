Николаевский депутат явился в суд на костылях

Сегодня в Первомайский районный суд приехал депутат Николаевского областного Совета Сергей Чмырь.

Об этом сообщили работники аппарата суда, пишут «Новости-N» .

Поскольку депутат в данное время проходит лечение по поводу перелома ноги, в суд он явился на костылях, чем произвел немалый переполох среди судейских и посетителей.

В суде Сергей Чмырь пробыл недолго: как выяснилось, судья находится в совещательной комнате и принять привезенное ему ходатайство не может.

Визит Сергея Чмыря в суд связан с нашумевшим эпизоде, когда депутат задержал трех сельских забулдыг, вырубавших деревья в лесозащитной полосе. Сергей Чмырь остановил вырубку и сообщил о браконьерах в полицию. Однако, последние в полиции написали заявление о том, что депутат якобы отобрал у них бензопилу и даже стрелял в их сторону. По данному факту полицейские тут же открыли уголовное производство. При этом, самих браконьеров за незаконную вырубку деревьев никто так и не наказал. Кроме того, Сергей Чмырь является фигурантом дела о «нападении» на главу Арбузинской райгосадминистрации Александра Палия.

В апреле нынешнего года прокурор Николаевской области Тарас Дунас на брифинге заявил, что готов лично сообщить Чмырю о подозрении, однако не может этого сделать, так как депутат находится на лечении.