НБУ ввел в обращение новую монету

24.10.17 16:59Сколько просмотров этой статьи552Сколько комментариев этой статьи0

Национальный банк Украины во вторник, 24 октября, ввел в обращение в стране памятную монету, которую посвятил столетию Национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины на официальном сайте.

"Монета посвящена театру, созданном в 1917 году в Киеве при поддержке Центральной Рады как Украинский национальный театр, который объединил актеров разных театральных трупп", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, известно, что данный театр был первым театром государства, который гастролировал при финансировании правительства.

Также подчеркивается, что новые монеты будут иметь номинал 5 гривен и изготавливаться из нейзильбера. Их тираж - 35 тысяч штук, розничная цена каждой из которых сейчас равна 43 гривнам, сообщает портал MIGnews.com.

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