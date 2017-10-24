18.10.17 08:083060
В Чернигове вертолет приземлился возле остановки
|24.10.17 19:58
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Вертолет подобрал пассажира и улетел.
Вертолет подобрал пассажира и улетел.
В Чернигове местная прокуратура расследуют факт незаконного приземления частного вертолета вблизи конечной остановки общественного транспорта в микрорайоне Масаны. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Чернигова.
Как отмечается, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта, передает Корреспондент. Установлено, что 21 октября частный вертолет приземлился на поле возле конечной остановки троллейбусов в одном из районов города, забрал пассажира и улетел в неизвестном направлении.
"По данному факту 23 октября начато уголовное производство по статье нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничения свободы на срок до трех лет", – отметили в прокуратуре.