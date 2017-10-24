У певца Бабкина сорвались концерты в трех городах

Музыкант винит в срыве концертов организаторов.

Музыкант Сергей Бабкин, признавший Россию агрессором, рассказал, что у него сорвались сразу три концерта. Об этом он написал у себя в Instagram.

"Мы вынуждены сообщить об отмене концертов в Черкассах, Кропивницком и Кременчуге по вине организатора", – написал музыкант.

Бабкин также пообещал, что обязательно посетит города, в которых сорвались концерты и выберет для этого более надежных партнеров, пишет Корреспондент.