18.10.17 08:083060
Ученые изобрели устройство, способное "прокачать" мозг
|25.10.17 09:13
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Эксперты утверждают, что новое устройство может увеличить способность к обучению на 40%.
Эксперты утверждают, что новое устройство может увеличить способность к обучению на 40%.
Исследователи из HRL Laboratories и Университета Макгилла в Монреале разработали устройство, которое повышает способность к обучению.
Проект был разработан при финансировании Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), сообщает Daily Mail.
"Устройство, которое описывается как "неинвазивная транскраниальная стимуляция постоянным током" (tDCS), применяет ток к префронтальной коре головного мозга, что приводит к изменениям во взаимодействии между разными участками мозга и увеличивает способность к обучению", – говорится в сообщении.
По словам главного исследователя доктора Правена Пилли, ток применяется к именно тому участку мозга, который отвечает за когнитивные функции, такие как память и принятие решений.
Эксперты утверждают, что новое устройство может увеличить способность к обучению на 40%.
Устройство было испытано на макаках, которые должны были определить место, где лежит еда, с помощью визуальных обозначений. Чтобы научиться определять связь между обозначениями и едой, животным понадобились 22 попытки. Однако после стимуляции постоянным током они учились это делать всего за 12 попыток.
Отмечается, что устройство может стать широко используемым через пять-десять лет.