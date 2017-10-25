Ученые изобрели устройство, способное "прокачать" мозг

Эксперты утверждают, что новое устройство может увеличить способность к обучению на 40%.

Исследователи из HRL Laboratories и Университета Макгилла в Монреале разработали устройство, которое повышает способность к обучению.

Проект был разработан при финансировании Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), сообщает Daily Mail.

"Устройство, которое описывается как "неинвазивная транскраниальная стимуляция постоянным током" (tDCS), применяет ток к префронтальной коре головного мозга, что приводит к изменениям во взаимодействии между разными участками мозга и увеличивает способность к обучению", – говорится в сообщении.

По словам главного исследователя доктора Правена Пилли, ток применяется к именно тому участку мозга, который отвечает за когнитивные функции, такие как память и принятие решений.

Эксперты утверждают, что новое устройство может увеличить способность к обучению на 40%.

Устройство было испытано на макаках, которые должны были определить место, где лежит еда, с помощью визуальных обозначений. Чтобы научиться определять связь между обозначениями и едой, животным понадобились 22 попытки. Однако после стимуляции постоянным током они учились это делать всего за 12 попыток.

Отмечается, что устройство может стать широко используемым через пять-десять лет.