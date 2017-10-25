Дуэт Потап и Настя заявили о своем уходе со сцены

25.10.17 10:37Сколько просмотров этой статьи159Сколько комментариев этой статьи0

Об этом артисты объявили в официальном видеооращении.

Солисты дуэта "Потап и Настя" объявили о прекращении совместной работы на неопределенный срок. Об этом артисты сообщили в опубликованном на YouTube-странице видеообращении, передает КорреспонденТ.net

"Сколько продлится пауза, мы и сами не знаем", - отметила Настя Каменских.

При этом Алексей Потапенко (Потап) отметил, что на прощание у них для поклонников есть "кое-что интересное".

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