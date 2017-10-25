18.10.17 08:083060
Дуэт Потап и Настя заявили о своем уходе со сцены
|25.10.17 10:37
|159
|0
Об этом артисты объявили в официальном видеооращении.
Об этом артисты объявили в официальном видеооращении.
Солисты дуэта "Потап и Настя" объявили о прекращении совместной работы на неопределенный срок. Об этом артисты сообщили в опубликованном на YouTube-странице видеообращении, передает КорреспонденТ.net
"Сколько продлится пауза, мы и сами не знаем", - отметила Настя Каменских.
При этом Алексей Потапенко (Потап) отметил, что на прощание у них для поклонников есть "кое-что интересное".