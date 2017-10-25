Королева Британии заработала миллионы на конных скачках

Прошлый год был особо успешным для королевских лошадей.

За последние 30 лет лошади британской королевы Елизаветы II принесли ей почти 7 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет The Telegraph.

Прошлый год стал рекордным в плане выигрыша. В 2016 оду конные скачки принесли ей 557,6 тысяч фунтов. На счету ее лошадей 451 победа, в целом это выигрыш в 15,6% соревнований, в которых они принимали участие.

В данный момент в турнирной таблице владельцев лошадей королева занимает 11-е место.

Наиболее успешным является ее конь Мерлин. Он выиграл 3 из 8 гонок, тем самым принеся хозяйке примерно 22 тысячи фунтов.

Королева Елизавета II давно интересуется разведением лошадей и каждое утро читает издание Racing Post, которое посвящено скачкам.

Известно, что большая часть выигранных средств идет тренерам лошадей.