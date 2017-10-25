18.10.17 08:083060
Королева Британии заработала миллионы на конных скачках
|25.10.17 11:45
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Прошлый год был особо успешным для королевских лошадей.
Прошлый год был особо успешным для королевских лошадей.
За последние 30 лет лошади британской королевы Елизаветы II принесли ей почти 7 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет The Telegraph.
Прошлый год стал рекордным в плане выигрыша. В 2016 оду конные скачки принесли ей 557,6 тысяч фунтов. На счету ее лошадей 451 победа, в целом это выигрыш в 15,6% соревнований, в которых они принимали участие.
В данный момент в турнирной таблице владельцев лошадей королева занимает 11-е место.
Наиболее успешным является ее конь Мерлин. Он выиграл 3 из 8 гонок, тем самым принеся хозяйке примерно 22 тысячи фунтов.
Королева Елизавета II давно интересуется разведением лошадей и каждое утро читает издание Racing Post, которое посвящено скачкам.
Известно, что большая часть выигранных средств идет тренерам лошадей.