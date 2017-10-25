Мультсериал о маленькой девочке Даше сделают для взрослых

О полноэкранной адаптации мультсериала рассказал голливудский продюсер Майкл Бэй.

Американский мультсериал "Даша-путешественница" станет фильмом. О полноэкранной адаптации мультсериала рассказал голливудский продюсер Майкл Бэй, передает Сегодня.

Он уже подтвердил участие в картине актеров Джоша Гада и Энди Серкиса. Режиссером картины станет Николас Столлер ("Побег из Вегаса").

"Даша-путешественница" – американский обучающий детский сериал, выходивший изначально на английском и испанском. Он рассказывает о приключениях маленькой девочки Даши и ее друзей: Рюкзачка, Карты и противника Жулика. Целевая аудитория сериала – дети от 1,5 до 6 лет.

В отличие от сериала, сфокусированного на приключениях 7-летней девочки, фильм расскажет о подростке-Даше, переезжающей в большой город к ее кузину Диего.