Мультсериал о маленькой девочке Даше сделают для взрослых

25.10.17 11:57Сколько просмотров этой статьи151Сколько комментариев этой статьи0

О полноэкранной адаптации мультсериала рассказал голливудский продюсер Майкл Бэй.

Американский мультсериал "Даша-путешественница" станет фильмом. О полноэкранной адаптации мультсериала рассказал голливудский продюсер Майкл Бэй, передает Сегодня.

Он уже подтвердил участие в картине актеров Джоша Гада и Энди Серкиса. Режиссером картины станет Николас Столлер ("Побег из Вегаса").

"Даша-путешественница" – американский обучающий детский сериал, выходивший изначально на английском и испанском. Он рассказывает о приключениях маленькой девочки Даши и ее друзей: Рюкзачка, Карты и противника Жулика. Целевая аудитория сериала – дети от 1,5 до 6 лет.

В отличие от сериала, сфокусированного на приключениях 7-летней девочки, фильм расскажет о подростке-Даше, переезжающей в большой город к ее кузину Диего.

Похожие новости

13.10.17 08:39В Николаеве презентовали фотовыставку «Мы-неповторимые!»

18.09.17 09:56Николаевцы почтили память погибших детей в Одессе

14.08.17 18:37В Украине дети от пяти лет смогут летать на самолетах без сопровождения

31.07.17 12:50Анджелина Джоли опровергла обвинения в жестоком обращении с детьми на кастинге в Камбодже

03.07.17 19:30Для украинских детей изменят правила выезда за границу

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама