Появились елочные игрушки с виски, джином и водкой

Набор из трех шаров обойдется покупателям в 41 доллар.

До Нового года еще целых два месяца, а подготовка уже идет полным ходом. По крайней мере, вино-водочная компания Lakes Distillery уже подготовила стеклянные елочные шары, содержимое которых можно выпить за праздничным столом, пишет Сегодня.

На сайте компании говорится, что набор из трех шаров обойдется покупателям в 41 доллар, если покупать по отдельности, то придется выложить уже 24 доллара за украшение.

На данный момент игрушки можно забрать только на заводе, но в будущем Lakes Distillery обещает запустить доставку шаров по миру.