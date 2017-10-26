В Чернобыле открыли заповедник

В ЧАЭС также строят хранилище отработанного атомного топлива сухого типа.

В Иванкове Киевской области состоялось открытие административного помещения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. На открытии присутствовал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщает LIGA.net.

Делегация также посетила объект строительства хранилища отработанного атомного топлива сухого типа и машинный зал 1-2 энергоблоков ЧАЭС.

Как сообщил Семерак, сейчас проходят "холодные" испытания нового хранилища отработанного атомного топлива, куда перевезут топливо с трех реакторов станции. Хранилище, по словам министра, будет эксплуатироваться 100 лет.

Ранее в Чернобыле открыли хостел для туристов, которые путешествуют в зоне отчуждения.