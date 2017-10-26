Стала известна дата выхода нового фильма Клинта Иствуда

26.10.17 08:37Сколько просмотров этой статьи162Сколько комментариев этой статьи0

Лента, основанная на реальных событиях, получила название "15:17 на Париж".

Компания Warner Bros. назвала дату выхода следующего фильма известного актера и режиссера Клинта Иствуда. Лента, получившая название "15:17 на Париж", выйдет 9 февраля 2018 года, передает Variety.

В основу драмы положены реальные события, когда в 2015 году американские военные Алек Скарлатос и Спенсер Стоун, британец Крис Норман и студент из США Энтони Сэдлер ехали на скоростном поезде из Амстердама в Париж.

Эта группа в итоге смогла задержать 26-летнего выходца из Марокко, который ранил троих человек. Один из них, Спенсер Стоун, в ходе попытки обезвредить нападавшего был ранен.

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