Яркие премьеры: какие мультфильмы выйдут зимой

Зеленый монстр-ворчун возвращается на экран в актуальной анимации.

Зимой всегда выходят особенно добрые мультфильмы: теплыми сюжетами и героями создатели будто пытаются защитить зрителей от морозов. "Сегодня" выбрала самые яркие премьеры.

"ГРИНЧ". Зеленый монстр-ворчун возвращается на экран в актуальной анимации. Из-за того, что весь город потешается над Гринчем и его необычной внешностью, он решает отомстить. И похитить их главную ежегодную радость — праздник Рождества.

"ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК".История о пещерных людях от четырехкратного обладателя "Оскара" Николаса Парка ("Побег из курятника", "Барашек Шон"), который вернулся в анимацию после 10-летнего перерыва. Зрители окунутся в мир пещерных людей, живущих среди мамонтов и динозавров. Забавный, но обаятельный первобытный герой и его питомец — шерстистый боров — умирают со скуки. Из-за этого они решают провести первый в истории человечества футбольный матч. Решают они это неслучайно: именно это должно научить всех быть сплоченными и объединяться в племена, чтобы противостоять опасности.

"АРКТИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ". Семейная комедия с элементами экшена и приключений от канадской студии — о буднях животных, обитающих в районе Северного полюса. Однажды, совершенно случайно, они замечают крошечную деталь, которая, как оказалось, значит неминуемую гибель всего живого из-за катастрофы — глобального потепления! Зверята объединяются для того, чтобы избежать беды.

"ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА — 2". Продолжение романтической истории, в центре которой — влюбленные из двух враждующих семей гномов: садовых и домашних. Сиквел мультфильма расскажет о ходе расследования таинственных исчезновений садовых украшений. Парочка обращается к профессиональному сыщику, и великий Шерлок Гномс начинает свое расследование. Музыку к проекту на этот раз снова напишет Элтон Джон.

"КОТ В САПОГАХ — 2". Второй мультфильм о популярном персонаже из "Шрека". Новые похождения пушистого героя в сапогах и шляпе заведут его к... банде разбойников. Мурлыке придется попотеть, чтобы в одиночку найти выход из положения.

"КРОЛИК ПИТЕР". Экранизация детской английской классики об озорном кролике Питере. Как и полагается всем нормальным ушастым, он живет вместе с большим семейством. Крольчата только внешне отличаются от двуногих, а в остальном ведут себя совсем как люди! И все бы ничего, вот только с людьми кролики поладить не могут. Особенно со своими соседями Макгрегорами, которые не привыкли делиться урожаем, зато не против полакомиться пирожками с крольчатиной!

"ПУШИСТЫЙ МОНСТР". В центре истории — детский аниматор Лино. У него мало денег, он не популярен среди друзей. С утра до вечера он вынужден носить кошачий костюм и терпеть выходки неугомонных малышей. Отчаявшись, Лино обращается к магу, чтобы тот изменил ему жизнь. Так и происходит: Лино превращается в кота-гиганта.

"ГНОМЫ В ДОМЕ". На носу грандиозное событие в жизни: большое семейство гномов переезжает в старинный дом, которое совсем недавно приобрел старший гном. Никто из них не знает, что это старинное, прекрасно сохранившееся здание таит в своих стенах много разных тайн — как больших, так и маленьких. Как оказалось, уже очень давно в этом доме живут садовые гномы, которые на протяжении сотен лет защищали этот мир от зловещих троггов. Ничего не остается, кроме как противостоять.