В Николаевском зоопарке высадили 50 кустов роз

27.10.17 12:48Сколько просмотров этой статьи142Сколько комментариев этой статьи0

В четверг, 26 октября, в Николаевском зоопарке высадили 50 кустов роз и несколько саженцев магнолии, которые в будущем еще больше украсят территорию зоосада.

Цветочный подарок преподнесла фирма «Золотой колос» Надежды Ивановой. Представителей 18 сортов роз выращивали в плодопитомнике почти два года, передают НикВести.

"Как известно, в Украине осень – это время посадок. Уже года четыре как мы сотрудничаем с Надеждой Ивановой (директором «Золотого колоса» - ред.). За 20 лет у нас высажено более тысячи кустов роз. Старые цветы мы убираем, они прожили свой срок, а на их место сажаем новые, красивые сорта, – рассказал директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.

Он напомнил, что зоопарк – это еще и ботанический сад, где собрана огромная коллекция редких видов растений. Почти все они с этикетками, где указаны их возраст и происхождение.

"Цветущие розы радуют взгляд людей, которые ходят наш в зоопарк, – горожан, жителей области, туристов. Я думаю это хорошо, классно. Розы каждый год своей жизни ведут себя немного по-другому. Молодые и многолетние – они все разные", – отметила Надежда Иванова.

В высадке растений участвовали юннаты, а также живая легенда Николаева – Вадим Сердцев, который за свою жизнь посадил в городе больше 20 тысяч деревьев. Причем пенсионер присоединился к доброму делу, не взирая на травму ноги.

Директор «Золотого колоса» добавила, что фирма регулярно пополняет фонд сортового запаса. А в следующем году, если не будет засухи, в зоопарке попробуют высадить стелющиеся и бордюрные сорта роз.

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