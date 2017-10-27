В Николаевском зоопарке открылась фотозона, посвященная Хэллоуину Николаевский зоопарк совместно с колледжем культуры и искусств с сегодняшнего дня открывает фотозону, посвященную Хэллоуину. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка. Студенты-художники колледжа вырезали 30 тыкв, среди которых нет ни одной одинаковой. «Каждая тыква произведение искусства! Также ребятам помогали и одновременно учились дети из детского дома творчества Ингульского района и юннаты Николаевского зоопарка. Спасибо огромное за помощь!» - отметили в зоопарке. Фотозона будет открыта до 1 ноября, сообщает Свидок-инфо. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама