18.10.17 08:083060
В Николаевском зоопарке открылась фотозона, посвященная Хэллоуину
|27.10.17 15:58
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Николаевский зоопарк совместно с колледжем культуры и искусств с сегодняшнего дня открывает фотозону, посвященную Хэллоуину. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Николаевский зоопарк совместно с колледжем культуры и искусств с сегодняшнего дня открывает фотозону, посвященную Хэллоуину. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Студенты-художники колледжа вырезали 30 тыкв, среди которых нет ни одной одинаковой. «Каждая тыква произведение искусства! Также ребятам помогали и одновременно учились дети из детского дома творчества Ингульского района и юннаты Николаевского зоопарка. Спасибо огромное за помощь!» - отметили в зоопарке.
Фотозона будет открыта до 1 ноября, сообщает Свидок-инфо.