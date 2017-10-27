Пенсионерка отпраздновала 94-летие прыжком с парашюта

Во время прыжка компанию пожилой женщине составил инструктор.

В США 94-летняя женщина Элла Кэмпбелл отпраздновала свой день рождения прыжком с парашюта. Помог ей совершить прыжок инструктор, который сопровождал ее все время. Видео полета женщины было обнародовано на YouTube-канале Above the Poconos Skydivers.

Издание Mashable сообщает, что женщина прыгнула с высоты в 3 тысячи метра (10 тысяч футов).

Позднее Элла Кэмпбелл поделилась своими впечатлениями от прыжка с дочерью и внучкой, передает Корреспондент.