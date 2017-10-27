18.10.17 08:083060
Пенсионерка отпраздновала 94-летие прыжком с парашюта
|27.10.17 16:57
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Во время прыжка компанию пожилой женщине составил инструктор.
Во время прыжка компанию пожилой женщине составил инструктор.
В США 94-летняя женщина Элла Кэмпбелл отпраздновала свой день рождения прыжком с парашюта. Помог ей совершить прыжок инструктор, который сопровождал ее все время. Видео полета женщины было обнародовано на YouTube-канале Above the Poconos Skydivers.
Издание Mashable сообщает, что женщина прыгнула с высоты в 3 тысячи метра (10 тысяч футов).
Позднее Элла Кэмпбелл поделилась своими впечатлениями от прыжка с дочерью и внучкой, передает Корреспондент.