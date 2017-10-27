Лучшие сериалы к Хэллоуину. Премьеры октября

27.10.17 19:47Сколько просмотров этой статьи165Сколько комментариев этой статьи0

Главные сериальные премьеры октября идеально подойдут для атмосферы Хэллоуина.

коро Хэллоуин, популярность которого в Украине только расстет, а значит пора найти вдохновение или создать подходящую атмосферу.

Корреспондент.net выбрал лучшие сериалы октября, которые, к тому же, оказались идельными для праздника, когда духи умерших могут вернуться на землю.

Предание

В основе каждой серии лежит реальная история, ставшая городское легендой. Игровые сцены перемежаются документальными кадрами исторической хроники.

Ужасающие события происходят то в 16 веке, то в 20, как в Европе, так и в Америке. Главный герой - рассказчик за кадром, а сами персонажи немногословны.

Авторами мини-сериала, отлично подходящего для вдохновения к Хэллоуину, стали создатели Секретных материалов и Ходячих мертвецов.

1922

В главной роли сериала по повести Стивена Кинга играет актер Томас Джейн, который уже снялся в двух фильмах-экранизациях короля ужасов - Ловец снов и Мгла.

История рассказывает о фермере, который убивает свою жену, настаивающей на продаже угодий и переезде в город.

Полиция, которой фермер рассказал об уходе жены из дома, не к чему зацепиться и подозревать его в убийстве, но безнаказанныи убийца не останется.

Ходячие мертвецы, 8 сезон

Самый популярный образ Хэллоуина - зомби. В октябре вышел восьмой сезон одного из самых успешных телесериалов Ходячие мертвецы - мелодрама на фоне зомби-апокалипсиса.

Правда, чтобы семь лет удерживать интерес искушенного зрителя, сериалу и его героям приходится все время развиваться. Зрители отмечали, что седьмой сезон Ходячих был довольно скучноват, а шериф Рик Граймс вел себя как тряпка.

Восьмой сезон Ходячих мертвецов решил исправиться, поэтому открывается грандиозной батальной сценой. Во главе одной из сторон, конечно, стоит шериф.

Вавилон-Берлин

Один из самых амбициозных европейских проектов переносит нас в Берлин до прихода Адольфа Гитлера к власти. Главный герой - комиссар местного отделения полицейского управления Гереон Рат - один из лучших следователей города.

Ему приходится идти по следу убийц, наркоторговцев и грабителей в атмосфере приближающегося хаоса. Сериал совмещает в себе жанры нуар, шпионский триллер и эротическая мелодрама.

Охотник за разумом

Драма Дэвида Финчера - определенно один из самых главных сериалов осени. Продлен на второй сезон за полгода до премьеры.

Действие сериала начинается в 1977 году, когда изучение криминальной психологии в ФБР только зарождалось.

В центре сюжета агенты ФБР, которые придумали термин "серийный убийца". У обоих героев есть реальные прототипы, но их имена и обстоятельства биографии изменены. Агенты опрашивают находящихся в заключении серийных убийц с целью понимания их образа мыслей и раскрытия текущих преступлений.

Призраки

Комедийный сериал, напоминающий разом и Охотников за привидениями, и Людей в черном, и Призрачный патруль, и - главным образом - сериал Бруклин 9-9.

История об агентах секретной правительственная службы под названием Тайное Бюро расследуют в Лос-Анджелесе невероятные загадки, связанные с призраками, инопланетянами и параллельными вселенными.

Один из них ранее был астрофизиком, другой - охранник, которого выперли из полиции.

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