Раньше бы посчитали воровством, а теперь – премией

28.10.17 08:00Сколько просмотров этой статьи145Сколько комментариев этой статьи0

Генеральный директор ГП «Зоря»-«Маршпроект», депутат Николаевского городского совета от фракции «БПП» Константин Картошкин в июне 2017 года получил премию почти в два миллиона гривен.

Об этом пишет «NikLife».

Каждый месяц Картошкин вносит в свою электронную декларацию изменения, где указывает свою зарплату, так как каждая из них превышает сумму, размером 50 прожиточных минимумов.

Исходя из этого, ежемесячно он получает выплату в 123905 гривен, а кроме неё получает надбавки, к слову, очень внушительные. Согласно данным из единого госреестра, в июле депутат заработал более 1 миллиона 914 тысяч гривен, а в сентябре, в отличии от других месяцев, была одна проплата – чуть больше 650 тысяч гривен.

В комментарии руководитель предприятия объяснил, что эти деньги получил за хорошую работу в прошлом году.

Контрактом руководителя предусмотрена основная часть зарплаты и бонусная, за достижение параметров. С учетом того, что план прошлого года был выполнен с превышением, я как руководитель предприятия имею право на бонусы, – рассказал Картошкин.

премия

Отмечается, что теперь среди депутатов городского совета он, очевидно, новый рекордсмен по количеству изменений, вносимых в е-декларацию.

Ранее сообщалось, что Константин Картошкин долгое время был директором «Севастопольского морского завода», который связывают с Петром Порошенко. Картошкин возглавил список БПП на выборах в Николаевский городской совет, но получив заветный мандат, не так часто появлялся на сессиях.

Отметим, что на николаевском государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект» почти 40 сотрудников, имеющие инвалидность, написали заявления об увольнении, заявив, что им создали невыносимые условия работы и вынудили уволиться.

Похожие новости

18.10.17 15:37Работники «Николаевского судостроительного завода» собираются митинговать

11.07.17 19:45Николаевские власти получили предложение еще от двух фирм построить мусороперерабатывающий завод

18.04.17 14:50В Николаеве арестован инженер ГП «Зоря»-«Машпроект»

28.03.17 15:49Алексей Савченко побывал на «Северном»

10.03.17 18:49Директором Николаевской детской школы искусств №2 стала Лилия Заворотняя

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 31.10.2017

Закругление верхнее-левое

20:38Яким має бути розмір мінімальної пенсії ?

20:00В Арізоні зняли черепаху, яка везла на собі гримучу змію (відео)

19:45В Николаеве продается эксклюзивный автомобиль в стиле 30-х годов

19:25На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

17:50Ученые описали весьма неутешительные последствия употребления марихуаны

17:28Стратегическое предприятие Николаева остановило работу

17:01В Николаеве бушует непогода

16:29Миру расскажут о бесчинствах педофилов в Голливуде

16:13Украину накроет шторм Герварт

16:00Сына Арсена Авакова задержали после обыска, проведенного детективами НАБУ

15:56Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

15:46В США ребенка на Хеллоуин "угостили" метамфетамином

15:34В Николаеве работник водоканала избил лопатой прохожего

14:51Как влияет на женщин совместная жизнь с мамой или со свекровью?

14:38Украинские активисты поняли, что бороться нужно не с властью, а с кондитерской продукцией

14:22Николаевцев приглашают провести ночь в театре

13:58США считают, что Украина должна быть более самостоятельной

13:33В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

13:16МИД просит украинцев не ехать в Египет

13:02В Николаеве в рамках программы «Безопасный город» устанавливаются видеокамеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.10.17 08:083060

Когда полезнее всего выпивать первую чашку кофе

18.10.17 08:262810

В Николаеве не состоится плановое заседание горсовета

18.10.17 08:472940

На Николаевщине 15 хулиганов отбили у полицейских своего арестованного товарища

18.10.17 08:553070

18 октября - День памяти евангелиста Луки

Самые читаемые

19.10.17 19:1710290

Трагедия в Харькове: опубликованы имена погибших

19.10.17 20:046570

Николаевцев зовут на открытие сквера «Дружбы народов»

18.10.17 12:005830

Украинская гимнастка Татьяна Гуцу шокировала признанием: ее изнасиловал легендарный Виталий Щербо

24.10.17 16:595510

НБУ ввел в обращение новую монету

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама