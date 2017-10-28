Раньше бы посчитали воровством, а теперь – премией

Генеральный директор ГП «Зоря»-«Маршпроект», депутат Николаевского городского совета от фракции «БПП» Константин Картошкин в июне 2017 года получил премию почти в два миллиона гривен.

Об этом пишет «NikLife».

Каждый месяц Картошкин вносит в свою электронную декларацию изменения, где указывает свою зарплату, так как каждая из них превышает сумму, размером 50 прожиточных минимумов.

Исходя из этого, ежемесячно он получает выплату в 123905 гривен, а кроме неё получает надбавки, к слову, очень внушительные. Согласно данным из единого госреестра, в июле депутат заработал более 1 миллиона 914 тысяч гривен, а в сентябре, в отличии от других месяцев, была одна проплата – чуть больше 650 тысяч гривен.

В комментарии руководитель предприятия объяснил, что эти деньги получил за хорошую работу в прошлом году.

Контрактом руководителя предусмотрена основная часть зарплаты и бонусная, за достижение параметров. С учетом того, что план прошлого года был выполнен с превышением, я как руководитель предприятия имею право на бонусы, – рассказал Картошкин.

Отмечается, что теперь среди депутатов городского совета он, очевидно, новый рекордсмен по количеству изменений, вносимых в е-декларацию.

Ранее сообщалось, что Константин Картошкин долгое время был директором «Севастопольского морского завода», который связывают с Петром Порошенко. Картошкин возглавил список БПП на выборах в Николаевский городской совет, но получив заветный мандат, не так часто появлялся на сессиях.

Отметим, что на николаевском государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект» почти 40 сотрудников, имеющие инвалидность, написали заявления об увольнении, заявив, что им создали невыносимые условия работы и вынудили уволиться.