Украинский фильм претендует на звание лучшего на немецком кинофестивале

Драма Валентина Васяновича «Уровень черного» будет показана в основном конкурсе немецкого кинофестиваля в Котбусе – главном смотре кинематографа Восточной Европы. Украинский фильм претендует на звание лучшей полнометражной картины фестиваля. Об этом сообщает Arthouse Traffic.

Впервые фестиваль прошел в 1991 году в Котбусе в промежуточный исторический период воссоединения и восстановления Восточной Европы, и с тех пор собирает в своей программе лучшие фильмы от продюсеров, проживающих в одной из стран бывшего социалистического блока. В этом году киносмотр пройдет с 7 по 12 ноября.

В конце августа драма о жизни 50-летнего свадебного фотографа была выбрана Украинским Оскаровским комитетом в качестве национального кандидата на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Мировая премьера ленты состоялась на 8-м Одесском кинофестивале, где «Уровень черного» был отмечен премией Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) за Лучший украинский полнометражный фильм, пишет Журналист.

Главные роли в картине сыграли Константин Мохнач, а также Екатерина Молчанова – исполнительница главных ролей в фильмах «Моя русалка, моя Лореляй» и «Моя бабушка Фанни Каплан», номинантка на национальную кинопремию «Золота Дзиґа».