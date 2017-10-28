Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере науки и технологии

28.10.17 20:03Сколько просмотров этой статьи162Сколько комментариев этой статьи0

Действие украинско-американского соглашения будет возобновлено до 2019 года

Украина и США подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологии. Об этом в субботу, 28 октября, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий.

"Документом возобновляется действие Соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 4 декабря 2006 года", - говорится в сообщении. В Администрации украинского президента отметили, что соглашение вступает в силу с даты получения американской стороной уведомления о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур. При этом действие украинско-американского соглашения будет возобновлено на период до мая 2019 года.

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