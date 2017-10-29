Forbes назвал богатейших людей планеты

29.10.17 11:05Сколько просмотров этой статьи150Сколько комментариев этой статьи0

На первом месте рейтинга оказался Безос.

Американский журнал Forbes назвал богатейших людей планеты, разместив на первую строчку рейтинга основателя ритейлера Amazon Джеффа Безоса. Его состояние оценивается в $93,1 миллиарда.

На втором месте рейтинга расположился основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оказалось меньше Безоса на $3,2 млрд. На третьем месте с состоянием $80,6 млрд расположился американский инвестор Уоррен Баффет.

На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием $77,9 млрд. А замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, капитал которого оценили в $73,8 миллиарда.

Ранее журнал сообщал, что президент Дональд Трамп сократил свое состояние на 600 миллионов долларов по сравнению с 2016 годом. Так, состояние главы государства оценивается в 3,1 млрд. долларов.

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