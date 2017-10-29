Лучшие породы собак для квартиры

29.10.17 11:45Сколько просмотров этой статьи165Сколько комментариев этой статьи0

Если вы живете в квартире, то можно выбрать питомца средних размеров.

Йоркширский терьер – это умная собака, однако дрессировать ее непросто, поскольку она имеет чересчур независимый характер.

Чихуахуа – очень маленькая собака ростом не более 22 сантиметров и весом около 2,5 килограммов. Порода отличается звонким лаем и ревнивым характером.

Той-терьер идеален для содержания в квартире. При росте до 26 сантиметров песик весит 2,6 килограмма. Собаки данной породы очень сообразительны, но своенравны, поэтому их необходимо воспитывать с раннего детства.

Померанский шпиц может стать хорошим компаньоном, а вот в семью с детьми такого песика лучше не брать, он может стать очень злым.

Джесс-рассел-терьер – это очень активная порода, она хороша для квартиры, но совершенно не подходит для пожилых людей.

Мопс – собака средних размеров, которая обладает сообразительностью, коммуникабельностью и хорошим характером. Она нуждается в постоянном общении.

Французский бульдог - ласковые и игривые животные, они являются хорошими питомцами, но их не рекомендуют брать в семьи с совсем маленькими детьми.

Такса – энергичная и дружелюбная порода. Такие животные обожают прогулки на природе.

Мальтезе(мальтийская болонка) – это идеальный и преданный компаньон, умный и обучаемый. Однако животное не рекомендуют для семей с маленькими детьми.

Пекинес - это гордая и независимая порода, которая быстро привязывается к хозяевам и готова бороться за их внимание и любовь.

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