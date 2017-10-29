Какое место занимает Порошенко в рейтинге миллиардеров Украины? В первой тройке рейтинга украинских миллиардеров, составленного журналом "Новое время" и инвестиционной компанией "Dragon Capital", не нашлось места для президента Украины Петра Порошенко (Petro Poroshenko). Самым обеспеченным среди украинцев оказался бизнесмен Ринат Ахметов (Rinat Akhmetov): состояние владельца "System Capital Management" оценивается в 6,8 миллиарда долларов США. Второе и третье места делят Виктор Пинчук (Victor Pinchuk) и Константин Жеваго (Kostyantyn Zhevago) с показателем в 1,4 миллиарда долларов США. Четвертая строчка рейтинга досталась Вадиму Новинскому (Vadim Novinsky) с 1,2 миллиарда долларов США, а вот состояние действующего президента эксперты оценили только в один миллиард долларов, что позволило господину Порошенко занять пятое место среди миллиардеров Украины. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама