Какое место занимает Порошенко в рейтинге миллиардеров Украины?

29.10.17 20:37Сколько просмотров этой статьи156Сколько комментариев этой статьи0

В первой тройке рейтинга украинских миллиардеров, составленного журналом "Новое время" и инвестиционной компанией "Dragon Capital", не нашлось места для президента Украины Петра Порошенко (Petro Poroshenko).

Самым обеспеченным среди украинцев оказался бизнесмен Ринат Ахметов (Rinat Akhmetov): состояние владельца "System Capital Management" оценивается в 6,8 миллиарда долларов США. Второе и третье места делят Виктор Пинчук (Victor Pinchuk) и Константин Жеваго (Kostyantyn Zhevago) с показателем в 1,4 миллиарда долларов США.

Четвертая строчка рейтинга досталась Вадиму Новинскому (Vadim Novinsky) с 1,2 миллиарда долларов США, а вот состояние действующего президента эксперты оценили только в один миллиард долларов, что позволило господину Порошенко занять пятое место среди миллиардеров Украины.

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