Сколько стоит самая дорогая обувь в мире?

Обеспеченная семья, пожелавшая сохранить анонимность, поручила дизайнеру, которая стоит за созданием самого дорогого платья в мире, объединить усилия с талантливым коллегой и создать самую дорогую пару обуви на планете.

Такое поручение получила Дебби Уингхем (Debbie Wingham), которая вместе с дизайнером Крисом Кемпбеллом (Chris Campbell), воплотила в жизнь настоящую обувную мечту. Стоимость готовой пары, украшенной редкими драгоценными камнями, включая бриллианты, составила 15 миллионов долларов США.

Известно, что самые дорогие туфли, о которых можно смело сказать, что их хотела бы видеть в своем гардеробе каждая принцесса, станут подарком ко дню рождения, но имя счастливицы, которая получит их, пока что неизвестно.

Дебби Уингхем также известна как создательница самого дорогого свадебного торта в мире: её творение обошлось заказчику в 63 миллиона долларов.