Кевин Спейси признался в нетрадиционной ориентации

30.10.17 19:59Сколько просмотров этой статьи123Сколько комментариев этой статьи0

Американский актер Кевин Спейси, обвиненный ранее в домогательствах, признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом обладатель двух «Оскаров» написал на своей странице в Twitter и при этом принес свои глубочайшие извинения актеру Энтони Рэппу, который ранее заявил, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, на домашней вечеринке к нему приставал нетрезвый Спейси.

На странице микроблогов Спейси написал о том, что уважает Рэппа как актера и был в ужасе от этой истории. Однако он также сказал, что не помнит об этом, так как события происходили более 30 лет назад.

«Мои самые близкие люди знают, что у меня были отношения как с мужчинами, так и с женщинами», — написал актер. Он также добавил, что сейчас он живет как гей.

Отметим, что Кевин Спейси известен зрителю по фильмам «Красота по-американски», «Семь», «Жизнь Дэвида Гейла», а также по сериалу «Карточный домик».

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