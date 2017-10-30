Джулии Робертс исполнилось 50 лет

30.10.17 20:25Сколько просмотров этой статьи119Сколько комментариев этой статьи0

28 октября одна из самых знаменитых актрис Голливуда — Джулия Робертс отпраздновала юбилей. Ей исполнилось 50 лет.

О Робертс известно, что родилась в простой семье и уже в 13 лет начала работать официанткой в пиццерии. После окончания школы девушка отправилась к сестре в Нью-Йорк, чтобы стать актрисой, но стала моделью.

Будущая звезда кино постоянно посещала множество кастингов, но ей предлагались незначительные роли. И вот однажды Джулия получила роль в картине «Стальные магнолии» (1989), которая стала первой крупной киноработой начинающей актрисы.

А уже спустя год Робертс снялась в легендарной «Красотке», собравшей в мировом прокате около $500 млн. А за главную роль в биографической драме «Эрин Брокович» кинозвезда получила золотую статуэтку Американской киноакадемии.

Кроме того, актриса снялась в таких кинолентах, как «Одиннадцать друзей Оушена», «Ешь, молись, люби», «Мачеха», «Умереть молодым».

Стоит заметить, что роли, которые сыграла Джулия Робертс в фильмах, являются одними из самых оплачиваемых в мире. Также актриса является обладательницей двух «Золотых глобусов». Всего она снялась в более 50 кинолентах.

Ко всему, успешная актриса стала состоятельным человеком и сейчас проживает в пентхаусе в Нью-Йорке. Известный журнал Forbes оценивает ее имущество в 250 миллионов долларов.

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