В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм

Мультипликационная короткометражка получила название A Single Life.

В Сети был опубликован короткометражный мультфильм A Single Life ("Единственная жизнь"), созданный голландским аниматором в 2014 году. Анимационная лента приняла участие в 200-та международных фестивалях и заработала 40 наград.

Мультфильм также был номинирован на "Оскар", однако награду не получил.

По сюжету короткометражки подброшенная девушке под дверь пластинка позволяет ей начать путешествовать во времени.

Композицию A Single Life, которая записана на пластинке, исполняет нидерландская поп-группа Happy Camper.