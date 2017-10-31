18.10.17 08:083060
В Сеть выложили завоевавший 40 наград мультфильм
|31.10.17 13:33
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Мультипликационная короткометражка получила название A Single Life.
Мультипликационная короткометражка получила название A Single Life.
В Сети был опубликован короткометражный мультфильм A Single Life ("Единственная жизнь"), созданный голландским аниматором в 2014 году. Анимационная лента приняла участие в 200-та международных фестивалях и заработала 40 наград.
Мультфильм также был номинирован на "Оскар", однако награду не получил.
По сюжету короткометражки подброшенная девушке под дверь пластинка позволяет ей начать путешествовать во времени.
Композицию A Single Life, которая записана на пластинке, исполняет нидерландская поп-группа Happy Camper.