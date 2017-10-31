На обложке "Playboy" впервые появится фотография модели-трансгендера

Впервые за 64 года существования этого издания на обложке мужского журнала "Playboy", которую традиционно украшает снимок самой красивой девушки месяца, будет опубликована эротическая фотография модели-трансгендера.

Эта честь выпала Инес Рау (Ines Rau), 26-летней французской модели североафриканского происхождения, которая до пятнадцати лет была представителем мужского пола и стала женщиной только после операции по смене пола.

В ноябрьском-декабрьском выпуске также будет опубликовано большое интервью с Инес Рау, в котором модель расскажет о своей сексуальности и о том, как в течение многих лет она скрывала от окружающих, что когда-то была мужчиной.

Как известно, покойный Хью Хефнер (Hugh Hefner) поддерживал представителей сексуальных меньшинств в борьбе за их права. Вполне очевидно, что редакция "Playboy" готова продолжать дело Хью и после его смерти.