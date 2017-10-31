Макияж на Хеллоуин: 10 прекрасных ужасных идей

Любой из этих леденящих кровь образов можно воссоздать в домашних условиях. Сексуальная мумия, вампиресса или сломанная кукла… Вам решать, кем вы будете в этом году.

Ведьма

Одним своим взглядом она властна казнить или миловать. Под покровом ночи она взмывает ввысь на метле. Она знает секреты всех людей. Но если кто-то узнает её секрет, она окажется на костре.

С точки зрения воплощения в жизнь это, пожалуй, самый простой образ. Всё, что вам потребуется, — чёрная одежда, чёрные тени и тёмная помада.

Мумия

Сложно разобрать, чьё тело скрывается под истлевшими бинтами. Быть может, самой Клеопатры? Время не щадит даже самых красивых женщин планеты. Но в ночь перед Днём всех Святых даже мумия вправе мечтать о любви.

Чтобы перевоплотиться в мумию, вам потребуется жидкий латекс (вместо него некоторые девушки на YouTube используют клей ПВА), бумажные салфетки, бинты и косметика.

Сахарный череп

Модница и красавица Катрин — звезда на карнавале в честь Дня мёртвых. Вот только тронь её, рассыплется, точно сахарная. Потому что сама она давным-давно мёртвая.

В Мексике первого и второго ноября отмечают День мёртвых. Отмечают шумным карнавалом. Среди девушек популярны образы Катрин (этакой гламурной девушки), Невесты и госпожи праздника — Санта Муэрте (богини смерти). Для их воплощения делают макияж под названием «сахарный череп».

Так как образ очень яркий, а карнавал почти совпадает в числах с Хеллоуином, Катрину часто можно встретить и на вечерниках в канун Дня Всех Святых. Вот какой макияж для неё предлагает известная beauty-блогер Елена Крыгина.

Зомби

Об этом персонаже написаны сотни книг и сняты десятки фильмов. Многие люди всерьёз опасаются зомби-апокалипсиса. Действительно, что может быть страшнее, чем оживший полуразложившийся труп?

Сломанная кукла

Бедная, бедная девочка. Её бросили, она никому не нужна. Пылится в углу тёмного чердака, её прекрасное фарфоровое личико потрескалось, глаза потеряли блеск. Но на Хеллоуин она сможет отомстить тем, кто её предал.

Для воплощения этого образа вам непременно потребуются накладные ресницы и милые бантики.

Невеста Франкенштейна

Разве можно «сшить» женщину из фрагментов мёртвых тел? Для доктора Франкенштейна нет ничего невозможного. Образ Невесты Франкенштейна берёт своё начало из одноимённого фильма ужасов 1935 года. Классика кинематографа.

Вампиресса

Эти дамы любят гулять по ночам. Но лучше с ними не встречаться. Ведь их кровавый поцелуй смертельно опасен. Кстати, если решитесь пойти на вечеринку в обличье вурдалака, держитесь подальше от осиновых кольев. Так, на всякий случай.

Без вампиров и оборотней не обходится ни один Хеллоуин. Если хотите стать на вечерок сексуальной вампирессой, вооружитесь красным косметическим карандашом и вставными клыками.

Для этого макияжа понадобится красная краска, имитирующая кровь, и карнавальные линзы.

Харли Квинн

Чего ожидать от этой чокнутой? Чего угодно! Серьёзно, эта психичка, простите, психиатр, на всё готова ради Джокера. Сложно поверить, что столь милое создание может быть такой с…, простите, жестокой и беспощадной.

Перевоплотиться в эту сумасшедшую гимнастку-психиатра несложно. Видеоинструкция прилагается. После успеха «Отряда самоубийц» Харли Квинн будет бесспорно одним из самых востребованных хеллоуинских образов в этом году.

Девушка без глаза

«А-а-а! Смотрите! У неё нет глаза!» — люди становятся такими нервными, когда у им подобных не хватает каких-нибудь частей тела…

Мёртвая Рапунцель

Сиди в башне да волосы расчёсывай в ожидании принца — скука. Смертная скука. Хоть возьми и удавись на собственной косе. Вот принц удивится.

Образы прекрасных, но мёртвых диснеевских принцесс очень популярны на YouTube. Большинство этих перевоплощений придумала девушка под ником Mykie. У её канала Glam&Gore почти два миллиона подписчиков. Благодаря её прекрасно-ужасным перевоплощениям, Белоснежка начала разлагаться, не дождавшись живительного поцелуя, а русалочка Ариэль попалась-таки на рыбацкий крючок. Бедняжки.